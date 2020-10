Brescia, Del Neri verso l’esonero: pronto già il sostituto

Brescia, Del Neri out: già finita la nuova avventura del tecnico

Il calciomercato ha chiuso le porte, ma quello legato alle panchine, è sempre aperto. Sì, perché l’esonero è dietro l’angolo quando le cose vanno male ed è il caso di Luigi Del Neri a Brescia. Dopo un periodo di inattività dal calcio, per il tecnico, durato ben tre anni e lontano dal panorama della Serie A, aveva deciso di unirsi all’appena retrocessa Brescia, per mettersi in carreggiata con il club delle Rondinelle, verso un ritorno veloce in Serie A. Ma nulla è andato al momento come sperato, in questo brutto inizio per il club lombardo.

Sconfitta e pareggio nelle prime due, non un buon inizio, che mettono già a rischio la sua posizione. L’ambizione del presidente Cellino, che va a caccia di un ritorno in Serie A, potrebbe far vacillare la sua posizione.

De Neri ad un passo dall’esonero: Cellino volta pagina per il Brescia

Sono i colleghi del Giornale di Brescia a rivelare della possibilità di esonero, prematuro, perché il tecnico di Aquileia si era unito alle Rondinelle solo un mese fa, precisamente il 4 settembre. Un’avventura che potrebbe già terminare per l’allenatore che, a Brescia, era andato dopo il suo passato all’Atalanta, rivale storica del club bresciano. A un passo dall’esonero dunque, con le valutazioni in corso in casa Brescia sulla sua posizione. In caso di licenziamento, la dirigenza bresciana sta cercando di capire come rimpiazzarlo. A lavoro Cellino, con il suo ormai fidato braccio destro, Giorgio Perinetti. La volontà è quella di ritrovare l’entusiasmo che si era interrotto nella passata stagione, con una retrocessione praticamente certa. E per farlo, si potrebbe dire appunto addio a Luigi Del Neri.

Cellino verso l’ex: Luigi Del Neri sarà esonerato, al suo posto un fedelissimo del presidente

Sempre come rivelato dal quotidiano, non ci sarebbero stati ancora colloqui all’interno della società di Brescia, ma Lopez sarebbe atteso in Italia nel corso di questa mattinata. Dopo la partita contro il Cittadella, Cellino avrebbe posto qualche dubbio, circa il futuro del proprio allenatore. Del Neri dirà dunque addio, con il ritorno di Lopez in panchina dopo l’esperienza vissuta in Serie A. Il presidente e l’allenatore continuano ad avere uno splendido rapporto, dopo il passato cagliaritano. E le loro strade, potrebbero incrociarsi nuovamente.