Oroscopo di domani 6 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 6 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani sarà una giornata importante dal punto di vista economico e sentimentale. Ci sarà modo di alleggerire un po’ il cuore dopo un periodo particolarmente complicato. Ne guadagneranno molte coppie che hanno avuto momenti di crisi in agosto. Su lavoro rimangono delle perplessità, stai rimandando di continuo una decisione.

Toro. Domani “vitalità” sarà la parola d’ordine. Però ci sono tante cose che stai analizzando da tanti punti di vista, vuoi chiarire bene le situazioni intricate. In amore ti aspettano tre settimane un po’ pericolose: potresti trascurare un po’ troppo il rapporto di coppia a causa dei problemi personali o di lavoro.

Gemelli. Finalmente la tua strada professionale sarà sgombra dagli ostacoli del passato e il tuo lavoro gradualmente migliorerà. Inoltre da domani l’amore sarà un punto di forza della tua vita. Pian piano la ruota sta iniziando a girare per il verso giusto.

Cancro. Sono finite le giornate nervose: da domani ci sarà il buonumore a rallegrare i tuoi giorni. Sul lavoro le cose non vanno ancora come vorresti: anche dal punto di vista economico. A settembre potrebbero esserci dei problemi con colleghi o superiori.

Leone. Sono giorni di ascesa, anche per eventuali discussioni in amore. Periodo molto utile, per cape se c’è qualcosa da rivedere in amore. Fine settimana, fai attenzione. Chi è solo fatica a trovare la persona giusta.

Vergine. Il passato continua a portare momenti difficili da superare e anche domani sarai sotto stress che potrebbe rappresentare anche il bisogno di mandare avanti un progetto entro la prossima primavera. Stai tralasciando troppo la vita sentimentale, forse è il caso di concentrarsi di più.

Oroscopo Paolo Fox 6 ottobre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani sarai più rilassato rispetto alle ultime giornate. Qualcosa sta cambiando in positivo e lo stai notando anche se il meglio deve ancora venire: a fine anno ti toglierai tante soddisfazioni. Venere e Mercurio nel tuo segno faranno sì che il tuo cuore potrà liberarsi da qualche pesante fardello.

Scorpione. E’ l’amore a farla da padrone per voi: domani avrete ancora numerose perplessità. Alcune coppie sono da rivedere perché non ci sono troppe cose che stanno andando bene. Qualcuno, forse, ha da poco iniziato una storia e si starà chiedendo se ha fatto la scelta giusta, forse faticherà a lasciarsi andare del tutto.

Sagittario. Da domani inizia un periodo molto felice per ottenere consensi personali e lavorativi. Chi lavora come dipendente e nelle ultime settimane ha cambiato attività dovrà togliersi di testa l’idea di voler fare tutto da solo: non siete supereroi, avete bisogno degli altri. L’amore sta per rinascere: single, fatevi avanti!

Capricorno. Domani sarai pieno di progetti da realizzare. Dovresti concentrarti maggiormente su quelli validi e non sprecare tempo ed energie in situazioni poco costruttive. Stai vivendo un periodo piuttosto faticoso e ricco di prove da superare. Ma stai tranquillo: le supererai tutte con il massimo dei voti.

Acquario. Domani sarai piuttosto nervoso: dovresti provare a fare luce su ciò che desideri davvero e placare tutta la tua agitazione. Se non ci proverai, rischierai di fare ancora più confusione in amore e di cadere nella trappola delle provocazioni, così come nel lavoro.

Pesci. Mercurio è finalmente in aspetto favorevole e potrà liberarti da molti problemi avuti finora. Da domani le cose andranno meglio. In amore non accadrà nulla di rilevante: le coppie continueranno la loro storia senza scossoni o grandi emozioni, mentre qualche single potrebbe cominciare una semplice conoscenza occasionale.

L’oroscopo delle squadre

NAPOLI-LEONE: Sono giorni di ascesa, anche per eventuali discussioni, come nel caso Juve-Napoli.