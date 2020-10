Nikola Kalinic arriva in Italia. L’attaccante croato sbarcherà in Serie A dall’Atletico Madrid dopo il prestito dello scorso anno.

Calciomercato Verona: preso Kalinic, è in viaggio

Come riportato da cm.it, infatti, l’attaccante starebbe per firmare con l’Hellas Verona. Il club del presidente Setti starebbe per mettere le mani sul suo nuovo attaccante: Nikola Kalinic. A sorpresa nella giornata di ieri è stato l’Hellas a superare tutti e chiudere l’accordo con l’Atletico Madrid, dopo che il Torino si era fatto avanti in queste ore.

Mercato Verona: Kalinic ad un passo

I gialloblù nelle ultime ore hanno intavolato e chiuso la trattativa con l’Atletico Madrid (dove Kalinic è in scadenza a giugno). Il club veneto avrebbe trovato subito l’accordo con il club spagnolo sulla base del trasferimento a titolo definitivo.

Nessun prestito dopo quanto accaduto lo scorso anno. I Colchoneros del ds Berta volevano liberarsi di Kalinic oramai fuori rosa.

In tarda serata è stata anche trovata l’intesa con il giocatore, per cui è pronto un contratto biennale che la punta ex Milan e Fiorentina sta andando a firmare in questi minuti.

Ora restano da limare piccole distanze economiche ma le parti sono vicinissime e Kalinic è già in viaggio per svolgere le visite mediche.

Mercato Verona: ora chi giocherà?

Dopo aver trattenuto Di Carmine e acquistato dal Genoa Favilli, il Verona puntella ancora l’attacco affidandosi ad un calciatore di esperienza. Sarà poco lo spazio per Salcedo e Colley. Altro che attacco leggero, a differenza dello scorso anno gli attaccanti in rosa ora saranno tre.

Dopo le lacune in attacco palesate nelle prime tre giornate, Ivan Juric potrà quindi contare su un nuovo attaccante di caratura internazionale visto che Kalinic, seppur in rotta con il ct, resta sulla carta un vice-campione del Mondo.

Come detto a Kalinic, dopo il prestito gratuito dello scorso anno, aveva pensato anche la Roma oltre al Torino. Infortunatosi a metà stagione, il croato a Roma ha comunque messo a segno 5 reti nelle poche apparizione che gli sono state concesse. Se in perfette condizioni dal punto di vista fisico, Kalinic potrebbe rivelarsi una risorsa in campo e non solo per l’Hellas che punta ad una salvezza tranquilla.