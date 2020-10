Il Torino potrebbe prendere Dusan Valhovic in queste ultime battute di mercato. Sono diversi i club interessati all’attaccante in uscita dalla Fiorentina.

Calciomercato Torino: pazza idea Vlahovic

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare Firenze. Sul calciatore, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di calciomercato24.com, ci sarebbe stata una richiesta anche del ds del Torino Vagnati.

L’attaccante, che in questi giorni ha rifiutato l’idea del prestito, avrebbe aperto a questa possibilità.

Per il calciatore, infatti, erano arrivate in questi giorni diverse richiesta da parte di Parma, Verona, Genoa e Spezia su tutte. L’attaccante, tuttavia, non aveva aperto ad un passaggio in prestito in queste formazioni. Per questo motivo l’Hellas Verona ha ripiegato su Kalinic ed il Genoa su Scamacca.

Mercato Torino: Vlahovic difficile perchè dipende da Milik

Le basi per impostare una trattativa per il passaggio di Vlahovic a Torino ci sarebbero tutte. Le società avrebbero già parlato per un prestito secco, riservandosi la possibilità di definire un diritto di riscatto e controriscatto nei prossimi mesi.

Tuttavia l’opzione è in queste ore molto remota per un solo, unico, grande motivo. La Fiorentina non ha portato a Firenze un grande attaccante e questo ha bloccato anche il futuro di Vlahovic. La punta, se nelle prossime ore non arriverà nessuna novità, potrebbe restare a Firenze e giocarsi il posto con Cutrone e Kouamè.

Ultime Torino: le alternative in attacco

Resta per questo aperta la caccia del Torino ad una punta. Viste le difficoltà per arrivare a Vlahovic, Vagnati si starebbe muovendo per tre calciatori: Torregrossa, Inglese e Bonazzoli, con il giovane Marcos Paulo monitorato come colpo last-minute.

Di sicuro a Torino dovrebbe sbarcare Gaston Ramirez come confermato dal suo agente Pablo Bentancur: “Accordo quasi fatto, ma vediamo”.

Il fantasista di proprietà della Sampdoria e con un passato al Bologna oltre che in Premier League, potrebbe essere utilizzato da Giampaolo anche come attaccante al fianco di Andrea Belotti. Per questo motivo alla fine, se saltasse Vlahovic in virtù del mancato arrivo a Firenze della punta, al Torino in attacco potrebbe anche non arrivare nessuno con la società che rimarrebbe con Belotti, Zaza ed i giovani a disposizione. Attenzione al possibile arrivo, a mercato chiuso, di Balotelli.

Antonio Lauro