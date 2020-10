Calciomercato Roma, ufficiale il ritorno di Smalling

Un mercato molto intenso e travagliato, soprattutto per la Roma. Il club giallorosso è stato uno dei più attivi, e in queste ultime ore era scoppiato un vero e proprio caso per quanto riguarda la situazione relativa a Chris Smalling. Un lungo inseguimento, un tira e molla continuo con il Manchester United, e un rischio giallo creato dalla trattativa molto complessa. Ora è finalmente arriva la fumata bianca decisiva.

Ultime Roma: Smalling torna in giallorosso, ora è ufficiale

Smalling e la Roma si ritrovano, e dopo una trattativa da telenovela, finalmente arriva il lieto fine. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal Manchester United, il quale ha emanato un comunicato: “Dopo 10 anni di servizio a Old Trafford, Chris Smalling lascia il Manchester United per raggiungere la Roma con un trasferimento a titolo definitivo”. Il difensore inglese aveva già fatto molto bene lo scorso anno sotto la guida di Fonseca, ed è stato fortemente voluto proprio dal tecnico portoghese, il quale lo riconosce come un leader perfetto per la retroguardia giallorossa.

News Roma: le cifre per Smalling

La Roma ha completato l’acquisto di Smalling, sicuramente un’operazione importantissima e che cambierà le gerarchie di Fonseca. Il tecnico giallorosso sa di avere a disposizione un centrale di esperienza da affiancare ai vari giovani (vedi Mancini, Kumbulla e Ibanez). Affare che sembrava aver preso una brutta piega, ma che alla fine è stato risolto con qualche palpitazione. Il giocatore approda nella Capitale per 15 milioni di euro più 5 di bonus pagabili in 4 anni. Tutto chiuso sul gong, con un possibile giallo relativo allo scambio e deposito di documenti. Tutto in regola, ora è ufficiale.

Roma, Fonseca ha il suo leader

Con l’arrivo di Smalling aumenta la potenza del reparto difensivo della Roma, e questo lo si era già notato la scorsa annata. Il difensore centrale ha saputo subito imporsi in maglia giallorossa, riuscendo a guidare la difesa con interventi importanti. Fonseca ha di nuovo un leader, oltre che una chioccia per i giovani che devono crescere. Operazione importante per il presente, ma anche a lungo termine.