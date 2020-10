Il difensore inglese era stato ufficializzato dalla Roma per il suo ritorno in giallorosso. Ma la Lega Serie A non è dello stesso avviso.

Smalling alla Roma, è ufficiale. Anzi no…

Chris Smalling alla Roma. Non ancora. O almeno, la Lega Serie A non ha ufficializzato la trattativa che ha riportato il difensore del Manchester United alla corte di Paulo Fonseca. Il nome del nazionale inglese non compare ancora nell’elenco delle trattative ufficiali della Lega. La società giallorossa ci ha tenuto a far sapere che è stato fatto tutto secondo le regole e che il contratto (con la firma del calciatore) è stato depositato prima delle 20 (orario di chiusura del calciomercato estivo). Bisogna attendere ancora la fumata bianca da parte della Lega che non è ancora arrivata. Tutti i tifosi e la dirigenza dei lupi stanno vivendo minuti sportivamente “drammatici”. Anche perché non è stato semplice trattare con i ‘Red Devils’ visto che solo pochi giorni fa si sono convinti a cedere il loro giocatore.

Intanto salta El Shaarawy

Nelle ultime ore si era parlato di un possibile ritorno anche per l’attaccante italo-egiziano Stephan El Shaarawy. Il nazionale azzurro sarebbe andato volentieri via dalla Cina per approdare nel club capitolino. Sarebbe stato disposto anche a ridursi il suo ricco ingaggio, ma comunque non sufficiente per le casse dei giallorossi che hanno evitato di continuare la trattativa con l’esterno d’attacco. Altro motivo per cui la trattativa è saltata è per via dell’orario. Il club ancora doveva ufficializzare le cessioni di Perotti e di Kluivert e quindi non se n’è fatto più niente.

Possibile cessione per Robin Olsen

Il calciomercato in Inghilterra chiuderà a mezzanotte. La Roma in rosa ha ancora Robin Olsen, ormai fuori dal progetto tecnico. Dopo il prestito al Cagliari è ritornato nella capitale ma è pronto a fare nuovamente le valigie. Sulle sue tracce ci sarebbe l’Everton di Carlo Ancelotti, alla ricerca di un vice Pickford. Ed il nome del nazionale svedese piace molto alla dirigenza dei ‘Toffees’ che stanno trattando sia con la società che con lo stesso estremo difensore.

