Calciomercato Roma, ritorno Smalling: prenotato il volo per l’Italia

La Roma continua la ricerca di un centrale di difesa per chiudere il mercato in entrata. Diversi affare messi a segno dai giallorossi, che ora stanno provando a sbloccare l’uscita di Diego Perotti per acquistare (di nuovo) El Shaarawy. Doppia trattativa al momento in fase di stallo, si prova a chiudere entro le 20:00. Intanto, è corsa contro il tempo anche per l’acquisto di Chris Smalling dal Manchester United, ancora distanza tra le parti, ma arrivano aggiornamenti importanti riguardo una trattativa che ormai dura oltre due mesi.

Calciomercato Roma, affare Smalling: l’agente arriva in Italia

La Roma vuole davvero a tutti i costi Chris Smalling. La società ha presentato più offerte al Manchester United che continua a chiedere 20 milioni di euro compresi di bonus. La Roma, partita dall’offerta iniziale di 10, è arrivata fino all’ultimo giorno dove ha presentato una nuova offerta da 15 milioni di euro. Il club inglese continua ad attendere, ma non ci sono altre offerte per il centrale di difesa. Per questo l’affare potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. Intanto, nella giornata di oggi, l’agente di Smalling è atteso a Roma, prenotato un volo per l’Italia per provare a chiudere la trattativa prima delle ore 20:00. Il calciatore vuole andare via e spera solo di essere ceduto alla Roma, dove ritroverebbe i suoi compagni e mister Fonseca.

(www.gettyimages.it)LEGGI ANCHE >>> Roma, le parole di Fonseca su Smalling

Mercato Roma, nuove alternative in difesa

Oltre al ritorno di El Shaarawy, la Roma pensa anche ad un altro ritorno in città, si tratta di Benatia. Il club giallorosso continua la ricerca di un centrale di difesa, nel mirino, nelle ultime ore, è finito anche Becir Omeragic, difensore svizzero classe 2002 che indossa la maglia dello Zurigo. Avviati i contatti per il calciatore, dove c’è però anche il forte interesse del Salisburgo. Senza la fumata bianca per Smalling la Roma di Friedkin potrebbe fiondarsi sul giovane talento.

LEGGI ANCHE >>> Cessione Roma, Kluivert dice addio