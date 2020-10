L’ultimo giorno di calciomercato sta vedendo protagonista molto attiva anche la Roma di Dan Friedkin che sta cercando di accontentare le richieste di Paulo Fonseca per completare la rosa.

Calciomercato Roma, sfumato El Shaarawy

Nella serata di ieri a Roma era arrivato Stephan El Shaarawy, in procinto di firmare con la Roma. Il calciatore dello Shanghai Shenhua era pronto a tornare in giallorosso dopo l’esperienza cinese ma nelle ultime ore l’affare è saltato. Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, l’italo-egiziano era pronto ad apporre la firma sul nuovo contratto con la Roma ma le mancate cessioni del club di Dan Friedkin non hanno permesso la buona riuscita della trattativa. In particolare non c’è ancora l’ufficialità della cessione di Diego Perotti al Fenerbahce e ciò ha messo in discussione, soprattutto dal punto di vista economico, l’affare El Shaarawy.

Calciomercato Roma, volo prenotato per Smalling

Calciomercato Roma, si cercano rinforzi in difesa

Il primo nome sulla lista dei difensori per la “nuova” Roma è quello di Chris Smalling. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Hotel Sheraton di Milano i giallorossi hanno alzato l’offerta al Manchester United per il difensore inglese e l’affare sembra potersi sbloccare a breve. Ma intanto i giallorossi lavorano sulle alternative. Nel caso in cui non si sbloccasse la trattativa, la Roma di Dan Friedkin è pronta a mettersi in moto per Antonio Rudiger. Il difensore tedesco è in uscita dal Chelsea e piace in Serie A. Il Milan ha sondato il terreno per lui negli ultimi giorni ma l’affare sembra impossibile, ad oggi, per i rossoneri per le richieste esose del calciatore.

Calciomercato Roma, l’attaccante dice addio: le cifre

Roma, Rudiger è un’idea

Al momento tra la Roma e Rudiger c’è solo un timido interesse reciproco. Il club giallorosso non ha approfondito alcun discorso con il suo entourage perché sta per sbloccare l’affare Smalling. Ma a breve potrebbero esserci importanti novità per il ritorno nella capitale del difensore tedesco che porterebbe tanta esperienza e qualità alla difesa di Paulo Fonseca.

