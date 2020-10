Calciomercato Roma: due ritorni possibili, le ultime

La Roma guarda anche indietro. La società con l’imminente cessione di Kluivert ed il mancato arrivo di Smalling, e potrebbe riportare nella capitale due calciatori che hanno già indossato la maglia della Roma.

Calciomercato Roma: Benatia ed El Shaarawy, le ultime

La Roma lavora in queste ore per trovare un difensore centrale ed un esterno. Nelle ultime ore, come riportato dalla GDS sono tanti i calciatori che in passato hanno vestito il giallorosso e che adesso tornano a essere associati alla Roma.

Il primo nome resta quello del centrale Chris Smalling, vero tormentone dell’estate romanista. Per l’inglese la Roma sta premendo forte con il Manchester per cercare di convincere il club ad accettare l’offerta da 15 milioni più bonus. Lo United, però, non sembra intenzionato a cedere nonostante le pressioni dell’entourage del calciatore.

Per questo motivo sono stati accostati alla Roma altri difensori, di cui due hanno già giocato a Roma: Benatia (Al Duhail), Rüdiger (Chelsea), Umtiti e Todibo (Barcellona) e Vida (Besiktas): tutti in prestito e tutti, per motivi diversi, per il momento rifiutati.

Occhio anche al nome di El Shaarawy. Il giocatore dello Shanghai tornerebbe di corsa a giocare in Serie A e nella Roma.

Mercato Roma: le ultime su Benatia ed El Shaarawy

Il centrale marocchino, dopo l’addio alla Serie A dove giocava con la Juventus, potrebbe ora tornare alla Roma. Benatia ha lasciato un buon ricordo nella capitale dove era approdato dall’Udinese prima della cessione eccellente al Bayern Monaco.

Diverso il discorso per El Shaarawy che dovrebbe prendere il posto di Kluivert. La questione sembrava avviata e le società stavano per intavoluare una bella operazione in prestito: i giallorossi però hanno provato a chiedere il diritto di riscatto, mentre il club cinese avrebbe aperto solo al prestito secco ed oneroso.

In serata, tuttavia, sarebbe arrivato lo stop a causa della richiesta d’ingaggio del calciatore. Il Faraone vorrebbe 4,5 milioni più bonus. Cifra che la dirigenza ha ritenuto troppo alta, soprattutto visto il ruolo di panchinaro che avrebbe oggi a Roma.

Roma: via Pau Lopez

Per questo l’operazione si è fermata, anche se ci sono ancora delle ore per ricucire lo strappo. Potrebbe partire Pau Lopez, che ha una richiesta di prestito da parte dell’Everton di Ancelotti. La Roma sembra intenzionata a dare il via libera alla cessione in queste ore.