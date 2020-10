Calciomercato Napoli, ceduto Ounas al Cagliari: ufficiale

Il Cagliari sta concludendo l’affare Adam Ounas: l’attaccante algerino era in uscita dal Napoli e proverà a trovare fortuna in terra sarda, dove arriva in prestito.

Calciomercato Napoli, i dettagli dell’affare Ounas-Cagliari

Dopo la parentesi in Francia, l’algerino tenta una nuova avventura. Da oggi è infatti l’attaccante è un calciatore del Cagliari: in attesa dell’annuncio ufficiale da parte del club, il suo nome figura già negli elenchi di trasferimenti ufficiali della Lega Calcio. Come riferisce Sky Sport, si sposta in Sardegna in prestito con diritto di riscatto, fissato a 16 milioni di euro.

