Calciomercato Napoli, possibile cessione in Spagna per un attaccante

Il calciomercato è chiuso, ma attenzione alle ultime possibilità per quanto riguarda acquisti e cessioni. Una delle squadre più attive in questa sessione estiva è stato il Napoli, il quale ha mandato in porto arrivi come Bakayokò, ed è riuscito a completare delle partenza come ad esempio quelle di Ciciretti e Ounas. Occhi puntati in Spagna, dove c’è una pretendente molto forte per un giocatore.

Ultime Napoli: Llorente ad un passo dall’addio, c’è tempo fino alle 24

Il mercato del Napoli è stato sicuramente uno dei più intensi, e soprattutto per quanto riguarda le cessioni, nelle ultime ore c’è stato parecchio movimento. C’è però ancora un altro giocatore in esubero, e stiamo parlando di Fernando Llorente, per il quale si sono mosse diverse squadre. Sembrava ormai quasi fatto il suo passaggio alla Sampdoria, ma alla fine il tutto non si è concretizzato a causa di mancanza di ufficialità. Ecco che per l’attaccante basco si è aperta una nuova strada, ovvero quella dell’Athletic Bilbao. Per il giocatore si tratterebbe di un ritorno a casa, con le prossime ore che saranno quindi decisive: c’è tempo fino alle 24.

News Napoli: Llorente e il mancato traferimento alla Samp

Llorente e il Napoli stanno per salutarsi, dopo due stagioni in chiaro scuro. Dopo l’addio di Ancelotti l’attaccante basco ha trovato sempre meno spazio, e per Gattuso non c’è spazio per lui nelle gerarchie. Il passaggio alla Sampdoria stava quasi per concretizzarsi, questo anche grazie all’operazione Bonazzoli-Torino. Tutto in fumo però, con una fumata bianca che non è arrivata alla fine. Ora l’opzione suggestiva e romantica di tornare al Bilbao, squadra che lo ha reso grande e lo ha formato come bomber. Un ritorno gradito, e che lo porterebbe di fatti all’ultimo contratto importante della sua carriera.

Mercato Napoli: Milik resta?

Intanto resta ancora da capire la situazione per quanto riguarda Milik. L’attaccante polacco ha ricevuto diverse avances in questi ultimi due giorni, ma al momento sembrerebbe indirizzato verso la permanenza. E’ chiaro però di come possano arrivare anche delle notizie, soprattutto dalla Liga.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Napoli, ceduto Ounas al Cagliari: ufficiale

>>>Calciomercato Napoli, preso Bakayoko dal Chelsea (UFFICIALE)