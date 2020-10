Calciomercato Milan, colpo in difesa: il centrale arriva dalla Ligue 1

Il Milan è al primo posto dopo tre giornate della nuova Serie A Tim 2020/21. Erano tantissimi anni che non accadeva. La squadra di Stefano Pioli, nonostante le varie assenze, continua a vincere e convincere. La società fa felice i propri tifosi e continua il buon mercato. L’ultimo tassello da aggiungere e che servirà alla squadra è quello di un altro difensore centrale. Si Antonio Rudiger del Chelsea e non solo.

Calciomercato Milan, Simakan torna di moda

Torna di moda il nome di Mohamed Simakan dello Strasburgo. Il difensore centrale francese classe 2000, capace di giocare anche da terzino destro, è finito nel mirino di molti club. Tra questi Atalanta e Milan che lo seguono dallo scorso agosto. Intanto, secondo RMC Sports, la trattativa per il giovane calciatore si sarebbe riaperta. Il Milan vuole provare a prendere un giovane profilo in quel ruolo.

Calciomercato Milan, Rudiger e Kabak le alternative

Antonio Rudiger, difensore tedesco classe 1993 del Chelsea è pronto ad andare via. Il club inglese non punta più su di lui e il Milan potrebbe approfittarne, come ammesso nella giornata di ieri dalla stessa società rossonera. Trattativa che potrebbe chiudersi da un momento all’altro, ma dato l’ultimo giorno di mercato i rossoneri proveranno a portare avanti la trattativa che più velocemente potrebbe chiudersi. Tra i tanti altri profili resta quello che porta il nome di Ozan Kabak, altro difensore classe 2000 ma dello Schalke 04, presentata la prima offerta, ora si attende la risposta del club tedesco.

Mercato Milan, il Chelsea apre al prestito di Rudiger

Si apre la trattativa per Antonio Rudiger. Il club rossonero vuole chiudere per un centrale e quello del Chelsea potrebbe essere l’uomo giusto. C’è l’ok di Pioli alla società, con i Blues che ora hanno aperto al prestito al Milan. Il calciatore non rientra nei piani tattici di Lampard. Sarà corsa contro il tempo per provare a chiudere la trattativa entro le ore 20:00, orario della fine del mercato in entrata in Italia.

