Calciomercato Milan, colpo Rudiger: c’è l’ok del Chelsea

Il Milan comanda la classifica di Serie A Tim 2020/21. La squadra di Stefano Pioli è al primo posto con l’Atalanta a 9 punti (con 7 gol fatti e 0 subiti). Avvio di stagione importante e positivo, nonostante le varie assenze delle ultime giornate come quella di Ibra e non solo. Intanto, la società sembra aver completato tutti le operazioni di mercato, o quasi. Arrivati più rinforzi in diversi ruoli, resta da provare a chiudere solo l’ultimo colpo, quello che riguarda il ruolo di difensore centrale. Tanti nomi in lista, ma nelle ultime ore sembra aver preso quota l’idea di riportare un ex calciatore della Roma in Serie A, si tratta di Antonio Rudiger.

Calciomercato Milan, l’annuncio della società su Rudiger

Antonio Rudiger, difensore tedesco classe 1993, si è trasferito dalla Roma al Chelsea nell’estate del 2017 per circa 35 milioni di euro. Ora però, il calciatore dei Blues, potrebbe fare ritorno in Italia. Il centrale non rientra nei piani tattici di Frank Lampard e lui nell’anno degli Europei vorrebbe trovare minutaggio per confermare una chiamata in Nazionale e guadagnarsi la maglia da titolare. L’opportunità di giocare potrebbe dargliela il Milan, che lo segue, come ammesso nella giornata di ieri dalla stessa società e che farà di tutto per chiudere l’acquisto.

LEGGI ANCHE >>> Milan, le parole di Pioli dopo la vittoria con lo Spezia

Mercato Milan, si apre la trattativa per Rudiger

La società tratta Soumaré del Lille, che è stato accostato anche al Napoli, intanto però si apre la trattativa per Antonio Rudiger. Il Milan ha bisogno di un centrale di difesa e ha fino alle ore 20:00 di oggi per ufficializzare un trattativa. Dopo aver fatto resistenza però ora il Chelsea, che ha bisogno di vendere e sfoltire la rosa, ha aperto al prestito del calciatore. La trattativa potrebbe quindi chiudersi nelle prossime ore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Manca ancora qualcosa per raggiungere l’accordo totale tra le parti.

LEGGI ANCHE >>> Sintesi Milan-Spezia 3-0

Milan, anche Kabak nel mirino di Maldini e Massara

Tanti altri profili seguiti da Maldini e Massara, che hanno messo nel mirino anche il nome di Ozan Kabak, difensore classe 2000 dello Schalke 04, si attende la risposta ufficiale del club tedesco all’offerta rossonera.