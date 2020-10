Calciomercato Milan: Maldini chiude con il “botto”

Il Milan esagera. Secondo le ultime di mercato, il club rossonero starebbe per chiudere un colpo di mercato importante.

Mercato Milan: tutto su Soumarè dalla Ligue 1

Il Milan potrebbe chiudere per Soumarè in mezzo al campo. Secondo quanto riportato da La Voix du Nord, infatti, i rossoneri starebbero lavorando sottotraccia per arrivare al centrocampista emergente ma anche ad un difensore.

Calciomercato Milan: due colpi ancora?

Al Milan per completare l’organico servirebbero ancora un difensore centrale, un centrocampista e un attaccate. Prima di chiudere tutte e tre le operazioni, probabilmente Maldini dovrà fare anche qualcosa in uscita, cercando di piazzare gli ultimi esuberi.

A sorpresa la priorità sembrerebbe esser diventata il centrocampo dove sono partiti Brescianini e Pobega, al Milan manca il quarto mediano da alternare a Bennacer, Kessie e Tonali.

Pioli per ora sta provando ad adattare Krunic davanti alla difesa, ma Maldini si muove per un altro innesto.

Sfumate le piste che avrebbero potuto portare a Florentino Luis (andato al Monaco) e Bakayoko (Napoli), torna in forza il nome di Soumarè. Il costo del fortissimo giocatore del Lille è altissimo ma i rossoneri potrebbero sfruttare un’operazione alla “Morata-Juve” o “Chiesa-Juve”.

Altra priorità è la difesa dove in realtà i rossoneri sono anche in troppi. In organico ci sono 5 centrali e 4 terzini destri. Anche il tecnico ieri sera ha invocato un rinforzo e Maldini e Massara stanno stringendo per Kabak dello Schalke 04 e Rudiger del Chelsea. Il problema è che le richieste restano molto lontane.

Il Milan sarebbe pronto a spendere una quindicina di milioni. La prima squadra che accetterà la proposta del Milan, chiuderà presumibilmente la trattativa. In attacco il Milan è invece numericamente è a posto così. Attenzione però alle occasioni finali di mercato come Luka Jovic del Real Madrid, magari in prestito secco.

Milan: serve qualche cessione

Ora il MIlan deve vendere qualche calciatore. In difesa i rossoneri hanno 4 terzini destri e due sinistri. Per questo Laxalt è in attesa di una sistemazione. Con Calabria, Kalulu e Diogo Dalot, Conti (infortunato) servirebbe venderne almeno uno. Dovesse arrivare un centrocampista, partirebbe anche Krunic che ha diverse richieste sia in Italia che in Germania