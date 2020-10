Calciomercato ecco tutte le ultime sul mercato fino alle 20:00 – LIVE

Ecco le ultime di mercato della nostra redazione che, come ogni anno, seguirà le ultime battute di mercato in arrivo dallo Sheraton di Milano.

Calciomercato 2020: tutte le ultime sul mercato

12-15 UFFICIALE PARMA – Arriva Cyprien del Nizza

11.56 UFFICIALE PARMA – Dermaku va al Lecce

11.50 UFFICIALE FIORENTINA – Arriva Quarta dal River

11.43 – Fiorentina, Barreca fa le visite mediche

11.30 – Bakayoko al Napoli: ci siamo – Completate le visite mediche ieri a Villa Stuart, il francese è oramai azzurro.

11.15 – UFFICIALE INTER – Arriva Darmian. E’ arrivato in nerazzurro dopo un anno

10.55 – Parma, Krause annuncia 3 colpi! – Il nuovo presidente del Parma ha annunciato 3 colpi: Osorio, Nicolussi Caviglia e Cyprien.

10.46 – Smalling alla Roma? Oggi l’ultimo tentativo – Prosegue ad oltranza la trattativa per riportare il centrale nella Capitale. Il club giallorosso è fermo all’offerta di 15 milioni, lo United mollerà la presa?

10.33 – Milan, arriva il centrale – I rossoneri cercano un difensore ed un centrocampista.

9.35 – Kluivert saluta la Serie A – L’esterno della Roma ad un passo dal Lipisa.

9.33 – Inter, ad un passo l’esterno – In arrivo anche Moses

9.13 – Juventus, via De Sciglio – I bianconeri stanno per salutare Mattia De Sciglio. Il difensore sta andando in Francia, al Lione di Rudi Garcia.

9.02 – UFFICIALE MIHAILA AL PARMA! – Il club ducale ha preso il calciatore dalla Società CS U Craiova.

8.59 – Fiorentina scatenata! 3 arrivi dopo l’addio di Chiesa, si spera ancora di prendere Milik

8.34 – Ramirez al Torino – Il fantasista potrebbe presto sbarcare in granata.

08.00 – Kalinic all’Hellas Verona – L’attaccante croato è pronto a diventare un nuovo calciatore dell’Hellas Verona che sta chiudendo l’affare.

7.35 – Chiesa alla Juventus – chiusura imminente, l’attaccante deve rinnovare.