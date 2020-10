Calciomercato Juventus, visite mediche per Chiesa: a breve la firma

L’ultimo giorno di calciomercato della Juventus si orna di un acquisto di altissimo livello che va a completare la rosa di Andrea Pirlo: Federico Chiesa.

Calciomercato Juventus, visite mediche per Chiesa

Federico Chiesa si appresta a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Dopo averlo seguito a lungo, i bianconeri hanno piazzato la zampata vincente grazie alla cessione in extremis di Daniele Rugani, Mattia De Sciglio e Douglas Costa. Ieri sera Juventus e Fiorentina hanno raggiunto l’accordo definitivo e in quesit minuti l’esterno classe ’97 sta svolgendo le visite mediche a Firenze. Il prossimo passaggio sarà il rinnovo con la Fiorentina e poi la firma con la Juventus. Rinnoverà con la Fiorentina perché si trasferirà a Torino in prestito.

Calciomercato Juventus, dopo Chiesa un colpo a centrocampo? Le ultime

Calciomercato Juventus, le cifre per Chiesa

La Juventus ha trovato l’accordo con la Fiorentina con un prestito biennale con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi del calciatore e del club bianconero. Stando alle notizie rilasciate da Sky Sport, l’acquisto diverrà definitivo al verificarsi di una delle seguenti opzioni: 60% delle presenze per almeno 30 minuti; 10 gol e 10 assist totali; posizionamento nelle prime quattro classificate di Serie A da parte della Juventus. Obiettivi non troppo complicati da raggiungere per la Juve e per lo stesso calciatore che, ora, è pronto a diventare bianconero.

Calciomercato Juventus, sfuma il colpo a centrocampo

Le cifre di Chiesa alla Juve

La Juventus verserà nelle casse della Fiorentina 2 milioni subito e 8 la prossima estate, con riscatto finale a quota 40 milioni più 5 di bonus al termine dei 24 mesi. Lo stipendio di Chiesa sarà da 10-11 milioni lordi, 5-5,5 netti. A brevissimo, dunque, ci sarà l’annuncio ufficiale della Juventus che decreterà il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina ai bianconeri. Il calciatore sarà sin da subito disponibile per Andrea Pirlo: potrebbe scendere in campo sin dalla gara contro il Crotone.

Potrebbero interessarti anche

CALCIOMERCATO – SEGUI TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Calciomercato Fiorentina, anche Vlahovic in uscita – ESCLUSIVA