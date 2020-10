Calciomercato Juventus: Chiesa arriva ma c’è una sorpresa

La Juventus è pronta a chiudere per Federico Chiesa. Secondo le ultime di mercato l’accordo tra i bianconeri e la Fiorentina sarebbe oramai ad un passo

Calciomercato Juventus: Chiesa in arrivo ma rinnova con la Fiorentina

La Juve piazza l’ultimo colpo, forse quello più importante. Dopo aver piazzato tre colpi in uscita la Juve è pronta ad accogliere Federico Chiesa.

Il ds Paratici venerdì ha chiuso per Daniele Rugani in prestito al Rennes e ieri ha definito i trasferimenti di Mattia De Sciglio al Lione (trattativa ai dettagli, chiusura in giornata) e di Douglas Costa al Bayern Monaco.

Tre cessioni che non solo faranno entrare mercato fresco nelle casse bianconeri ma permetteranno anche un risparmio di circa 18 milioni lordi di ingaggi per i prossimi nove mesi (ottobre-giugno 2021).

Con il sì di Douglas Costa al Bayern Monaco, Paratici ha mollato i piani alternativi ed avrebbe subito ricontattato la Fiorentina per portare a termine l’operazione abbozzata negli ultimi giorni.

Mercato Juventus: a sorpresa Chiesa per ora cosa 2 milioni

I 18 milioni risparmiati serviranno per completare l’operazione Chiesa che sarà pagata nel biennio 2020-21.

Lo stipendio di Chiesa sarà da 10-11 milioni lordi, 5-5,5 netti, mentre la Juventus a sorpresa pagherà solo per un prestito biennale ai toscani: 2 milioni subito e 8 la prossima estate, con riscatto finale a quota 40 milioni più 5 di bonus al termine dei 24 mesi (la garanzia sui bonus è ancora oggetto di trattative).

Alla fine, complessivamente, Chiesa potrebbe costare da 50 ai 55 milioni. I due club si sono accordati per un prestito biennale che diventerà acquisto a titolo definitivo nel 2022.

Juventus: le condizioni del riscatto di Chiesa, deve rinnovare con la viola

Ma la Juve, Chiesa potrebbe anche non riscattarlo se non arrivassero determinate condizioni. Queste sono l’arrivo della Juve tra le prime 4 in campionato; il 60 per cento di presenze di Chiesa; 10 gol e 10 assist dell’ormai neobianconero.

Ma non è finita. Siccome Chiesa ha il contratto che scade nel 2022 con la Fiorentina, per trasferirsi alla Juventus visto il prestito dovrà anche rinnovare con la viola. Federico vorrebbe le stesse condizioni garantite dai bianconeri (5-5,5 milioni), mentre i toscani non vogliono firmare a quelle condizioni perchè se non arrivasse il riscatto allora sarebbero guai. Questo un dettaglio importante, ma risolvibile perché Chiesa vuole la Juventus e accetterà un diverso trattamento.