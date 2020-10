Calciomercato Inter, Lautaro Martinez rinnova: clausola anti Juve

L’Inter è pronta a chiudere la sessione di mercato con un altro colpo nella giornata di oggi. Tanti i nuovi arrivati a Milano, come altrettante le uscite. Nella giornata di oggi il club nerazzurro dovrebbe definire alcune cessioni importanti come quella di Joao Mario e Radja Nainggolan. Il primo ha rifiutato il Torino per approdare allo Sporting Lisbona, mentre il secondo attende il via libera del club che sta trattando con il Cagliari. In entrata, invece, difficile arrivare a Marcos Alonso o Emerson Palmieri, per questo la società vira su Victor Moses del Chelsea che ha chiuso la scorsa stagione proprio con la maglia nerazzurra.

Calciomercato Inter, torna Moses

Dopo aver vestito la maglia dell’Inter per diversi mesi la scorsa stagione, Victor Moses è pronto a fare ritorno a Milano. Il calciatore del Chelsea passerà nuovamente all’Inter, dove ritroverà Conte e i suoi compagni. Il tecnico aveva chiesto un altro rinforzo per le corsie di centrocampo e la società, che non è riuscita a chiudere per Alonso, ha optato per il ritorno di Moses, che può essere utilizzato da Conte per entrambe le fasce.

Mercato Inter, rinnovo Lautaro Martinez: le ultime

Intanto, la società resta concentrata sul rinnovo di Lautaro Martinez. Rifiutate tutte le offerte arrivate negli ultimi mesi per il calciatore, che è stato tentato più volte dal Barcellona che gli offriva un contratto da 10 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Intanto, gli agenti del calciatore, pare abbiano raggiunto un accordo con l’Inter per un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio a circa 6 milioni a stagione.

Inter, clausola anti Juve per Lautaro Martinez

Come riportato da Tuttomercatoweb, l’Inter e il calciatore si incontreranno nei prossimi giorni per definire gli ultimi dettagli per il rinnovo fino al 2025. La clausola di 111 milioni sarà alzata almeno a 150, mentre sarà inserita un’ulteriore clausola anti Juventus da 175 milioni di euro. La firma sul nuovo contratto di Lautaro Martinez è prevista entro la fine del mese di ottobre.