L’ultimo giorno di mercato si prospetta particolarmente interessante per tutti i club di Serie A che intendono completare le rose. Juventus e Inter, oltre che in campo, si sono trovate spesso avversarie anche in sede di calciomercato, con tanti nomi in ballo. E anche nel corso dell’ultima sessione è stato così.

Calciomercato Juve e Inter, Carnevali allo scoperto

I due club si sono dati battaglia anche in questa sessione per vari obiettivi. Tra questi, anche per il gioiello del Sassuolo di Roberto De Zerbi, Manuel Locatelli. Il centrocampista classe ’97 ha fatto breccia nel cuore dei più importanti club italiani dopo una stagione ad altissimi livelli da play del club neroverde. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato della permanenza di Locatelli in Emilia all’evento “I nuovi orizzonti del calcio italiano”, all’Hotel Sheraton di Milano.

“Speriamo che finisca presto questo calciomercato, in una stagione ferma abbiamo molte richieste. Volevamo mantenere fede alle nostre promesse, trattenendo i giocatori più forti. Siamo contenti che Caputo, Boga, Berardi e Locatelli siano rimasti. Non è stato nemmeno così tanto difficile trattenerli. Anche da parte loro c’è desiderio di restare nel progetto, c’è tempo per il salto”.

Sassuolo, Carnevali: “Portiamo avanti la strategia della famiglia Squinzi”

L’ottimo lavoro di Roberto De Zerbi e dei calciatori del Sassuolo è sotto gli occhi di tutto il panorama calcistico. Alla base, spiega Giovanni Carnevali, la programmazione iniziata 8 stagioni fa dal Presidente Squinzi che, oggi, va ancora avanti.

“Quest’anno è l’ottava stagione di Serie A. Alla base c’è una strategia voluta dalla famiglia Squinzi. Stiamo cercando di portarla avanti. La forza maggiore è quella di cercare di lavorare guardando al futuro. Non è facile avere queste strategie, una società di calcio deve lavorare in questo modo, con programmazione e guardando in avanti”.

Sassuolo, obiettivo: stupire

Intanto il Sassuolo ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione, con due vittorie e un pareggio che hanno indicato la squadra di De Zerbi come una delle più in forma di questo campionato. La scorsa stagione, i neroverdi si sono classificati ottavi, ad una sola posizione dall’Europa League. L’obiettivo di quest’anno, non dichiarato, ma vivo nel cuore della società, è raggiungere nuovamente le competizioni europee e continuare a crescere.

