L’ultimo giorno di calciomercato dell’Inter si è aperto con l’ufficialità di Matteo Darmian e potrebbe continuare con cessioni di livello.

Calciomercato Inter, Nainggolan-Cagliari: frenata

Uno degli uomini dati per partenti nell’Inter di Antonio Conte è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga non rientra nei piani del tecnico leccese, che gli ha dato già alcune opportunità in questa stagione ma non ha convinto. L’ipotesi più probabile per il Ninja è sempre stata il Cagliari. Il club sardo ha intenzione di riportarlo in rossoblù dopo l’ultima stagione disputata ad alti livelli, anche da capitano. Eusebio Di Francesco lo ha chiesto come regalo di fine mercato al presidente Giulini che dall’Inter ha già prelevato Diego Godin.

Calciomercato Inter, Locatelli resta al Sassuolo

Calciomercato Inter, Nainggolan potrebbe restare

Nelle ultime settimane il Presidente Giulini ha trattato in prima persona con l’Inter per definire l’accordo con l’Inter. Ma le difficoltà si sono palesate sin da subito: i sardi vorrebbero acquistare Nainggolan in prestito con diritto di riscatto, mentre l’Inter chiede l’obbligo o la cessione a titolo definitivo sin da subito. Le distanze sembravano essersi accorciate negli ultimi giorni ma secondo quanto riportato da Sky Sport, Radja Nainggolan potrebbe non vestire la maglia del Cagliari in questa stagione. Il giocatore belga, che aveva un accordo con la società sarda, è ancora in attesa della finalizzazione della trattativa fra le due società.

Calciomercato Inter, Lautaro rinnova: clausola anti-Juve

Cagliari, poca fiducia circa Nainggolan

Questa mattina Beppe Marotta era all’Hotel Sheraton, sede del calciomercato italiano, e ad un certo punto ha lasciato la struttura eclissando qualsiasi domanda circa il futuro di Nainggolan. Ciò porta a pensare che tra Inter e Cagliari ci siano ancora dei discorsi in corso per il centrocampista belga ma la fiducia del club di Giulini è sempre più calante, in quanto le ultime proposte sono state tutte rifiutate dall’Inter. Entro le 20 si deciderà: dentro o fuori per Nainggolan al Cagliari.

