Ultimo giorno di calciomercato estremamente importante per la Fiorentina di Rocco Commisso. Dopo la cessione di Federico Chiesa alla Juventus, il club viola si appresta ad ufficializzare l’ingaggio di José Maria Callejon.

Per la Fiorentina, dopo l’addio di Chiesa, si è aperta la grane possibiltà di puntare su un altro calciatore estremamente esperto come José Maria Callejon. L’ex esterno del Napoli era svincolato dopo la fine del contratto con gli azzurri e ha atteso fino all’ultimo giorno di mercato prima di accettare una delle proposte che aveva sul tavolo. E alla fine ha scelto la Fiorentina, per restare in Serie A e continuare a vivere in Italia. Pochi minuti fa l’esterno spagnolo si è palesato in città: a breve effettuerà le visite mediche e apporrà la firma sul nuovo contratto.

Il calciatore spagnolo si è concesso anche ai microfoni dei media presenti a Firenze e ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore della Fiorentina.

“Mi sono allenato due mesi da solo, questa settimana di sosta mi tornerà utile per rimettermi in forma. Mi piace la Fiorentina e mi piace Firenze, una bellissima città. Restare in Italia dopo Napoli è importante per me e per la mia famiglia. Ho tanta voglia di fare bene, per i tifosi e per la società, sono molto contento”.

José Callejon sostituirà, nel ruolo, il partente Federico Chiesa. Lo spagnolo, all’esterno dell’aeroporto, ha risposto anche ad una domanda sulla sostituzione di Chiesa, ed è sembrato piuttosto sicuro.

Eredità di Chiesa? “Non sono Chiesa, sono Callejon. Lui è molto forte e farà molto bene, io vengo qua per fare il mio lavoro“.

Calciomercato Juventus, fatta per Chiesa: a breve la firma