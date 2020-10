Calciomercato Fiorentina, nome nuovo per il dopo Chiesa

La Fiorentina si sta preparando per rimpiazzare Federico Chiesa, ormai in procinto di trasferirsi alla Juventus nella giornata di domani mattina, Per il suo successore si pensa ad uno spagnolo che ha già giocato in Italia con la maglia del Milan. Nel caso in cui non dovesse concretizzarsi quest’ultimo affare occhio ad un ex Napoli.

Fiorentina, per Chiesa c’è solo la Juventus

Ultime ore di calciomercato che potrebbe chiudersi davvero con un gran bel botto. Federico Chiesa è in procinto di trasferirsi alla Juventus. Per il Nazionale azzurro si parla di una possibile cessione in prestito biennale con obbligo di riscatto a favore dei bianconeri. Prima, però, deve prolungare il suo contratto con il club di Rocco Commisso. Ad annunciare questa grandissima novità è stato il giornalista Gianluca Di Marzio in diretta su ‘Sky Sport’. Il numero 25 gigliato vuole un aumento dell’ingaggio. Da Torino, inoltre, giungono voci che il figlio d’arte è pronto a svolgere le visite mediche con il suo nuovo club. L’accordo tra i viola e la società di Agnelli è stato trovato, anche quello con il calciatore. Restano da risolvere solamente alcune cose formali, ma pare che il trasferimento si farà.

Per sostituirlo idea Deulofeu

Ovviamente la dirigenza non sta di certo a guardare e sta pensando a come sostituire il giocatore. Nelle ultime ore si è fatto il nome di una vecchia conoscenza della Serie A: Gerard Deulofeu. La sua unica esperienza nel campionato italiano è stata con la maglia del Milan. Infatti con i rossoneri arrivò a gennaio del 2017 e segnò 4 reti in 17 presenze. L’attaccante spagnolo potrebbe trasferirsi a Firenze. Attualmente gioca in Championship con il Watford. Bisognerà però prima aspettare la cessione di Chiesa ai bianconeri e poi si potrà partire all’assalto dell’ex Barcellona.

Resta in piedi l’idea Callejon

Non è del tutto tramontata la pista che porterebbe all’altro spagnolo, José Callejon. Attualmente è svincolato dopo che ha giocato per il Napoli per sette stagioni. Anche la Lazio di Claudio Lotito sarebbe sulle tracce dell’atleta, pronto a regalare ai tifosi un colpo per la prossima Champions League.

