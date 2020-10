Il Manchester United è scatenato: ufficiali Cavani e Diallo

Clamoroso quello che è successo nella giornata di oggi. Nell’ultimo giorno di calciomercato i bergamaschi hanno concluso una operazione importantissima per il mercato in uscita. Infatti è stato ceduto il giovane attaccante Diallo Traorè al Manchester United per una cifra monstre; i Diavoli Rossi hanno inoltre ufficializzato l’acquisto di Edinson Cavani.

Atalanta, ceduto Traoré al Manchester United

Futuro in Premier League per il classe 2002 Diallo Traoré. E’ ufficiale il suo passaggio alla corte di Ole Gunnar Solskjaer, al Manchester United. Costo dell’operazione? 40 milioni di euro. Il calciatore ivoriano potrà trasferirsi in Inghilterra solo a gennaio del 2021 per via del permesso di lavoro. Nella passata stagione è sceso in campo solamente tre volte (collezionando, complessivamente, solo 24 minuti) e ha realizzato una rete nel 7-1 contro l’Udinese. I ‘Red Devils’ hanno voluto anticipare tutti per assicurarsi questo gioiello nerazzurro, molto probabilmente perché la dirigenza inglese ha visto un potenziale enorme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Atalanta, Toloi annuncia di essere positivo al Coronavirus: “Sto bene”

Il Parma ha atteso invano

E pensare che nella giornata di oggi il direttore sportivo dei crociati, Marcello Carli, stava aspettando la firma proprio del ragazzo. Motivo? Doveva trasferirsi in prestito in Emilia Romagna e doveva essere un valore aggiunto per la squadra di Fabio Liverani. Ma le cose non sono andate così. Poco fa è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ il team manager dei gialloblu, Alessandro Lucarelli. Quest’ultimo ha parlato proprio della trattativa saltata con il centravanti: “Pensavamo che il calciatore si trasferisse da noi quest’oggi. Già lo stavamo aspettando da qualche giorno per le visite mediche, poi questa mattina ci hanno detto che lo cedevano a titolo definitivo”.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, Gasperini: “Lammers ricorda Van Basten, servono esterni”

Ufficiale anche Edinson Cavani

In attesa degli annunci da parte del club, gli elenchi dei trasferimenti della Premier League mostrano il nome di Edinson Cavani come nuovo acquisto del club. Il Matador ha firmato un contratto da 10 milioni di euro annui, della durata di 2 stagioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cavani era vicino alla Juventus: i motivi dell’affare mancato