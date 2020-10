Nel match delle ore 15:00 si sfidano Benevento-Bologna e Parma-Hellas Verona. Due match importanti per le quattro squadre per capire a che punto sono in questa nuova stagione.

LEGGI ANCHE >>> Lazio-Inter sintesi e tabellino

Benevento-Bologna

Si conclude a reti inviolate il primo tempo della partita tra Benevento e Bologna. Molte occasioni per entrambe le squadre. Già due cambi a fine primo tempo da registrare. Decisiva una parata di Montipò su Skov Olsen verso la fine dei primi 45 minuti.

Il tabellino di Benevento-Bologna

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Iago Falqué, Caprari; Moncini (15′ Lapadula).

Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Iago Falqué, Caprari; Moncini (15′ Lapadula). BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel (18′ Danilo), Tomiyasu, Hickey; Svanberg, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

Gol:

Ammoniti:

Parma-Hellas Verona

Si sblocca immediatamente, invece, il match tra Parma e Verona grazie alla rete di Kurtic dopo pochi secondi. La squadra di Liverani si porta in vantaggio e conduce il match in maniera egregia, diverse occasioni da gol anche per il Verona di Juric.

Il tabellino di Parma-Verona

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Gervinho.

Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Gervinho. VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato (45′ Lazovic); Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Favilli.

Gol: 1′ Kurtic.

Ammoniti: Bruno Alves (P),

Gol di Kurtic in Parma-Verona.