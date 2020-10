Oroscopo di domani 5 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Inizio di settimana molto promettente, soprattutto per quel che concerne la sfera sentimentale. Ti senti più libero mentalmente, e questo ti porta ad esprimere al meglio le tue emozioni. Attenzione invece sul lavoro, potrebbero esserci delle belle sorprese.

Toro. Sei una persona capace di distinguere il bene dal male, ultimamente sei stato coinvolto in delle situazione un po scomode. Cerca di seguire te stesso, non lasciarti condizionare dagli altri.

Gemelli. E’ un periodo di riflessione per te, stai per fare una scelta che potrebbe cambiare quasi completamente la tua vita.

Cancro. Attenzione a quello che può succedere tra domani e martedì, specie sul lavoro: i tuoi progetti prendono forma sempre di più, e chissà che non possano esserci delle sorprese.

Leone. Sei motivato e con tanta voglia di fare, ma cerca di non strafare, soprattutto in amore. Lascia andare il corso degli eventi, magari sarai ripagato. Correre non serve a nulla, i sentimenti usciranno fuori.

Vergine. Sei una persona forte e saggia, anche stavolta riuscirai ad uscire da una situazione alquanto spinosa.

Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Tu sei molto più forte di prima. Nonostante le incertezze il mondo non è finito. Ci sono tanti mezzi per poter recuperare. Chi ha avuto disagi in amore presto potrà essere più sereno.

Scorpione. In amore le cose vanno piuttosto bene, anche se ultimamente ci sono stati dei piccoli screzi. Cerca insieme al tuo partner di risolvere al meglio la situazione.

Sagittario. Non fare troppo affidamento sugli altri, cerca di cavartela da solo, il tuo giudizio conta più di ogni altra cosa.

Capricorno. Sei molto fiducioso per il tuo nuovo progetto di vita, finalmente cominci ad acquisire consapevolezza e capacità. Circondati da chi ti vuole bene, puoi creare qualcosa di tuo.

Acquario. Ti senti energico e pieno di voglia di fare. Il lavoro va bene, ti senti apprezzato e i tuoi progetti prendono sempre più forma. In amore situazione di stallo, pensi parecchio ai tuoi errori, servono esami di coscienza.

Pesci. Ti senti un po giù di morale, probabilmente per via di qualche delusione inaspettata. Cerca di riprenderti, magari sfogandoti con qualcuno, o semplicemente cercando conforto.

L’oroscopo delle squadre

Roma-Gemelli: La squadra giallorossa ha ottenuto una buona vittoria ad Udine, ma per Fonseca e gli altri è tempo di riflessione. La partenza è stata comunque in chiaroscuro, serve assolutamente un cambio di passo.