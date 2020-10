Lazio, Milinkovic Savic: “Vidal si è buttato, Immobile non meritava il rosso”

Termina il big match domenicale della terza giornata, con un 1-1 tra Lazio e Inter. Gara finita tra le tante polemiche e con un cartellino rosso per parte (Immobile e Sensi). A fine partita hanno parlato i tesserati

Lazio-Inter, le parole di Milinkovic Savic

Queste le parole di Milinkovic Savic:

“Il primo tempo non abbiamo giocato bene, abbiamo parlato molto nello spogliatoio e abbiamo cambiato mentalità. Il secondo tempo molto meglio. Il gol ci ha aiutato per giocare meglio nel finale. L’importante è aver portato almeno un punto a casa. Confusione al momento dell’espulsione. Vidal si è buttato e Ciro è stato espulso, non era da rosso e così forte l’intervento. La pausa ci aiuterà per recuperare. Inizia la Champions a breve che abbiamo voglia di giocare da anni. Siamo contenti di giocarla, faremo tutto per andare avanti”.