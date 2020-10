Terminano i match delle ore 15:00 di questa terza giornata della domenica di Serie A. Prima vittoria del Parma di Liverani che batte 1-0 l’Hellas Verona di Juric. A fine partita hanno parlato i due allenatori.

Parma-Verona, le parole di Liverani

Queste le parole di Liverani:

“Importante oggi portare a casa punti. Abbiamo cambiato tutto in 20 giorni, allenatore, società, calciatori e mercato ancora aperto. Ci sta avere sbandamenti. A prescindere di cosa accadrà entro domani, tutti oggi hanno dato un segnale d’appartenenza al Parma. La sosta ci darà modo di lavorare meglio. Stiamo seguendo tanti profili, Busi è uno di quelli. Ringrazio la vecchia e la nuova proprietà per come stiamo lavorando in modo comune. Io do le mie direttive riguardo a ciò che mi passano, mi fido ciecamente della società. Ringrazio Darmian, è un giocatore dell’Inter e oggi ha dato tutto per noi”.