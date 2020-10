Marotta prima di Lazio-Inter: “Alonso non arriverà. Su Nainggolan..”

Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni DAZN prima del match contro la Lazio. Queste le sue parole.

Marotta prima di Lazio-Inter

“Consapevolezza? Soprattutto abbiamo rafforzato il concetto di credibilità. Un anno passato ci ha portato a questo, è scontato che ci sentiamo più rafforzati. Juventus-Napoli? Secondo me lo scorso anno abbiamo concluso una stagione anomala, quest’anno è lo stesso. Non conosco bene le dinamiche, dico solo che il nostro obiettivo è quello di dare garanzie sulla salute. Abbiamo anche un protocollo, bisogna valutare attentamente. Nainggolan e ultimo colpo? Abbiamo vissuto questo mercato nel segno della contrazione monetaria. Anche l’Inter non ha fatto operazione eclatanti, dico mai bisogna trattenere un giocatore che esprime la volontà di andarsene. Alonso? Non è in agenda, non arriverà”

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI