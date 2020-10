Juventus-Napoli, si gioca o sarà rinvio? L’intervento di Spadafora – LIVE

Ora per ora, minuto per minuto, tutti gli aggiornamenti sulla partita più attesa della terza giornata, che in seguito ai casi di positività tra gli azzurri, rischia di essere un vero e proprio spartiacque per tutto il proseguimento del campionato di Serie A, visto che intanto si è scatenato un conflitto d’attribuzione tra diverse autorità.

Juve-Napoli, Spadafora: “Rinvio? Decida lo sport, ma prevalga la salute”

Le parole del ministro dello sport Vincenzo Spadafora suonano forse come la pietra tombale sul dibattito: saranno gli organi sportivi a decidere sull’opportunità che Juventus-Napoli abbia luogo. Ragion per cui, visto che gli azzurri non si presenteranno a Torino, il risultato finale sarà di 3-0 a tavolino per i bianconeri.

Ecco alcuni passaggi della nota stampa rilasciata dal ministro: “Alle Autorità sanitarie locali è demandata una chiara responsabilità e una precisa azione di vigilanza. Spetta ora agli organismi sportivi decidere sugli aspetti specifici del campionato, sia sulla decisione di stasera che su eventuali ricorsi futuri. Sia però ben chiaro il mio richiamo a far prevalere l’interesse superiore della salute su qualsiasi altra logica o interesse di parte“.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Napoli, la Lega ha deciso: si gioca o sconfitta 3-0 a tavolino

Domani ci sarà un incontro tra FIGC e Lega Serie A, programamto da tempo, ma che servirà a chiarire chiaramente, una volta per tutti, se il protocollo così configurato è idoneo a proteggere tutti gli interessi in campo.

Juventus-Napoli, nuova nota dell’ASL Napoli 2 Nord

Dall’azienda sanitaria locale è arrivato pochi minuti fa una nuova statuizione, confermativa rispetto a quanto affermato in precedenza: il Napoli dovrebbe andare in isolamento fiduciario. L’ANSA ha diffuso una nota appunto dell’ASL Napoli 2 Nord, la quale ha specificato che, in virtù del fatto che i calciatori del Napoli sono stati a contatto con dei positivi, è fatto loro divieto di viaggiare o abbandonare le proprie abitazioni o il luogo di ritiro.