Benevento, Inzaghi: “Vittoria sofferta, riduciamo il gap con organizzazione”

Terminano i match delle ore 15:00 di questa terza giornata della domenica di Serie A. Seconda vittoria del Benevento di Inzaghi che batte 1-0 il Bologna di Mihajlovic. A fine partita hanno parlato i due allenatori.

Benevento-Bologna, le parole di Inzaghi

Queste le parole di Inzaghi:

“Per vincere queste gare devi saper soffrire. Caprari non ha giocato nelle migliori condizioni, tanti calciatori in difficoltà oggi. Abbiamo ottenuto altri tre punti, sono felice per la mia squadra. Stiamo colmando il gap con voglia e tanta organizzazione”.