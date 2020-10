Via alla terza giornata di Serie A. Le squadre scendono in campo con le gare delle ore 15:00 della domenica, tra le varie partite spunta il big match Lazio-Inter. Scopriamo le formazioni ufficiali con tutte le scelte, anche per le gare di Benevento-Bologna e Parma-Verona.

Formazioni ufficiali Lazio-Inter

Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Formazioni ufficiali Benevento-Bologna

Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Iago Falqué, Caprari; Moncini. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Tomiyasu, Hickey; Svanberg, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

Formazioni ufficiali Parma-Verona