Inter, Conte: “Grande fiducia in Perisic, è tornato con voglia. Moses? Alcune cose non si possono fare e altre sì”

Termina il big match domenicale della terza giornata, con un 1-1 tra Lazio e Inter. Gara finita tra le tante polemiche e con un cartellino rosso per parte (Immobile e Sensi). A fine partita hanno parlato i due allenatori.

Lazio-Inter, le parole di Conte

Queste le parole di Conte:

“Nel momento migliore da parte nostra è arrivato il gol della Lazio. Palla sull’esterno e cross al centro, è una delle azioni tipiche della Lazio. Abbiamo subito un po’ dopo l’1-1 e poi abbiamo ripreso a giocare a calcio. Potevamo essere più fortunati. Bene però per la prestazione della squadra. La Lazio ci ha fatto soffrire l’anno scorso, oggi abbiamo giocato con maggiore personalità. Dobbiamo continuare a lavorare. E’ capitato che lo scorso anno giocavamo con Sanchez e Lautaro, ci alleniamo per questo, non sarà sempre sostituito Lautaro. La mia idea è quella di rendere tutti protagonisti. Perisic è tornato con grande voglia e determinazione, vedo grande disponibilità in lui. E’ bravissimo e sta lavorando tanto. Ho grande fiducia nei miei calciatori e in Ivan. Moses? Dico sempre ai dirigenti la mia idea, spesso le cose si possono fare e altre volte no”.