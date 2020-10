Calciomercato Verona, super colpo in attacco: anticipata la concorrenza

L’ultimo giorno di calciomercato sarà particolarmente scoppiettante per tutti i club di Serie A che cercheranno colpi last minute per migliorare e concludere le proprie rose. Per il Verona l’ultimo colpo di calciomercato potrebbe essere un nuovo attaccante che, dopo la sconfitta di oggi contro il Parma, pare servire ancora di più a Ivan Juric.

Calciomercato Verona, idea Kalinic

Il Verona di Ivan Juric oggi ha perso contro il Parma per 1-0, senza creare troppi grattacapi alla squadra di Fabio Liverani. Favilli non è stato decisivo nella gara di oggi, così come lo era stato contro l’Udinese e Ivan Juric ha chiesto rinforzi al Presidente Setti. Per questo motivo, il calciomercato potrebbe portsre novità interessanti in casa veronese. Nelle ultime ore, secondo quanto riferito da Sky Sport, il Verona si è interessato a Nikola Kalinic. L’attaccante croato dell’Atletico Madrid è, evidentemente, fuori dai piani del Cholo Simeone e potrebbe tornare in Serie A dopo la stagione in prestito alla Roma.

Calciomercato Verona, anticipata la concorrenza

Secondo quanto rifeirto da Sky Sport, il Verona ha accelerato in maniera importante per arrivare a Kalinic, superando concorrenze di qualità. In Serie A si era interessato il Torino all’attaccante classe ’88, in attesa di capire anche se potesse smuoversi qualcosa in entrata in attacco, come il colpo Gaston Ramirez dalla Sampdoria. Dall’estero, invece, ci sono stati contatti molto importanti per Kalinic da parte del Besiktas che avrebbe voluto portare il croato in Turchia. Ma il Verona ha premuto sull’acceleratore e ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid che ha dato, così, il via libera al club di Setti di trattare con il calciatore.

Verona, si cerca di convincere Kalinic

Ora, per il Verona, resta da convincere Nikola Kalinic. Dopo la stagione con tanti saliscendi alla Roma, per l’attaccante croato la soluzione veronese potrebbe essere quella giusta per il riscatto. Ivan Juric, infatti, gli garantirebbe un posto da titolare e potrebbe dargli maggior fiducia, visto anche la nazionalità che li accomuna. La verità è dietro l’angolo, domani si arriverà ad un punto decisivo.

