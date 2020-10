Calciomercato Torino, è fatta per Kalinic: torna in Serie A

Calciomercato Torino, Kalinic torna in Serie A: manca solo la firma, sarà un nuovo giocatore dei granata

Era a caccia di un centravanti, da affiancare magari al gallo Belotti. Il calciomercato del Torino trova tra i protagonisti Nikola Kalinic: l’attaccante dell’Atletico Madrid è ormai ad un passo dal club granata. Marco GIampaolo trova dunque la sua pedina per il reparto offensivo, con il ritorno in Italia del croato. L’ex Milan e Roma ripartirà dunque dalla formazione granata, con Urbano Cairo che è riuscito a trovare l’accordo con i Colchoneros. Nel corso della serata sarebbe giunta la possibilità di chiudere un affare, che ben presto diventerà cosa concreta.

Torino, riecco Kalinic in Italia: il centravanti croato ritorna in Serie A, sarà il partner di Belotti

Dopo le esperienze italiane con la maglia di Fiorentina, Milan e Roma, Nikola Kalinic vestirà la maglia del Torino. Un futuro al club granata, con le operazioni che sarebbero state accelerate nel corso della serata. Il cholo Simeone non lo considera più al centro del progetto ed è per questo che il croato vuole evitare di passare una stagione in tribuna, tant’è che aveva già messo nel mirino un ritorno in Serie A. Tra le ipotesi era spuntata anche la Roma, nuovamente in qualità di vice-Dzeko, ma tutto sembra essersi risolto con la destinazione a Torino. Sarà il nuovo attaccante della formazione granata, ben presto giungeranno nuovi aggiornamenti sull’affare.

Torino, ecco quando sarà ufficiale Kalinic: i dettagli dell’operazione

Sono i colleghi di Sky Sport a rivelare la notizia legata a Nikola Kalinic. Un accorto trovato tra la società granata e quella di Madrid, con Marco Giampaolo che andrà a schierarlo proprio accanto al gallo Belotti. Ci sarebbero da risolvere solo alcuni dettagli sull’operazione, ma tutto sembra essersi indirizzato verso la fumata bianca. Toccherà fissare le visite mediche, per poi mettere nero su bianco. Kalinic non vede l’ora di ricominciare in Italia, Giampaolo di allenarlo. Tecnico che avrebbe voluto anche Lucas Torreira, che però sembra poter diventare un nuovo giocatore proprio dell’Atletico Madrid.

