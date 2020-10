Calciomercato Roma, c’è l’accordo per la cessione: l’attaccante dice addio

La Roma ottiene la prima vittoria in stagione della nuova era Friedkin. Battuta l’Udinese 0-1 alla Dacia Arena con la splendida rete di Pedro, la prima in Serie A per l’ex Barcellona e Chelsea. Quattro punti nelle prime tre giornate per il club giallorosso (contando la sconfitta a tavolino contro l’Hellas Verona dopo che sul campo era stato conquistato uno 0-0). Avvio importante per la squadra di Paulo Fonseca che guarda avanti con fiducia. Intanto, dal mercato sono pronti gli ultimi colpi, come annunciato dagli stessi dirigenti del club, così come ci saranno delle cessioni.

Calciomercato Roma, Kluivert dice addio

La prossima cessione sarà quella di Justin Kluivert. E’ ormai imminente l’addio da Roma dell’esterno d’attacco olandese che è arrivato a Roma negli scorsi anni tra il grande entusiasmo, ma non è mai riuscito a mettersi in mostra con continuità. Arriva l’ok di Fonseca per la sua cessione. Come riportato da Sky Sport, è stato ormai raggiunto l’accordo della Roma con il Lipsia, che acquisterà il cartellino del giocatore molto probabilmente in prestito con riscatto. Nelle ultime ore, la Roma, ha raggiunto anche l’accordo per la cessione di Diego Perotti che lascerà a zero il club per approdare al Fenerbahce, il club si libererà di un pesante ingaggio. I giallorossi sono pronti ad investire subito poi la cifra che arriverà. L’obiettivo numero uno resta Smalling per la difesa.

Mercato Roma, trattativa aperta per Smalling

La Roma di Fonseca è ormai collaudata con la difesa a tre, per questo, il club sa di dover acquistare almeno un altro centrale per allungare le scelte di Fonseca. Lo stesso allenatore della Roma ha richiesto un centrale di difesa e l’obiettivo numero uno resta Smalling. Continua a fare resistenza il Manchester United che non sembra intenzionato a cedere alle condizioni della Roma, intanto il calciatore spinge per tornare in Serie A e le ultime ore di mercato potrebbero essere decisive per sbloccare una trattativa che dura da mesi.

