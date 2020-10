Calciomercato Roma, pronto il ritorno a sorpresa

Il calciomercato di Serie A continua ad andare avanti, e adesso che mancano poche ore alla chiusura della sessione estiva, non sono da escludere degli importanti colpi last minute. Ne sa qualcosa la Roma, che sta ancora cercando di puntellare qualche reparto, e che ha condotto un mercato molto interessante. Dopo gli arrivi di Kumbulla e Pedro, è infatti pronto un clamoroso ritorno per l’attacco.

Ultime Roma: El Shaarawy ad un passo dal ritorno

Il mercato della Roma entra nel vivo in queste ultime ore, e stando a quanto riportato da Sky Sport, pare che sia vicinissimo un ritorno in giallorosso: stiamo parlando di El Shaarawy. Ritorno nella Capitale per il Faraone, che si trasferirà in prestito secco fino a giugno dallo Shanghai Shenhua. Fonseca avrà quindi a disposizione un altro attaccante nella già molto interessante batteria di giocatori offensivi. Il giocatore italiano ha dato un apporto molto importante nelle sue annate a Roma, e i tifosi non possono che essere contenti dal suo ritorno.

News Roma: c’è una cessione

El Shaarawy è pronto per una nuova avventura nella Roma, e seppur sia un ritorno in prestito, senza dubbio possiamo parlare di un acquisto molto interessante, specie in quanto ad apporto offensivo. L’italo-egiziano può infatti ricoprire quasi tutti i ruoli offensivi, a partire dal trequartista, fino ad arrivare alle due ali. Intanto nei giallorossi è in arrivo una cessione: quella di Kluivert. Il giovane olandese si trasferirà al Lipsia, liberando così uno slot importante in attacco.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, c’è l’accordo per la cessione: l’attaccante dice addio

Mercato Roma: si va a caccia di un difensore

Intanto la Roma pensa a puntellare ancora il reparto difensivo. L’arrivo di Kumbulla non basta, è chiaro che serva un altro centrale, possibilmente con esperienza e che sappia guidare il reparto dando garanzie. L’obiettivo principale è ovviamente Chris Smalling, attualmente di proprietà del Manchester United, ma che in queste ore si sta avvicinando parecchio all’arrivo nella Capitale. Fonseca ha chiesto un difensore, la società è pronta ad accontentarlo.

LEGGI: Fonseca dopo Udinese-Roma: “Serve un altro difensore”

POTREBBE INTERESSARTI: Roma, Ibanez: “Aspettiamo che arrivi Smalling, manca ancora un po’”