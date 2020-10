Milan, Massara: “Vedremo se possiamo prendere Rudiger, concluso in attacco”

Milan-Spezia chiude la terza giornata di Serie A Tim, dato che Juventus-Napoli non si giocherà sul campo visto che il Napoli non è partito per Torino. Intanto, nel pre partita c’è spazio per il mercato.

Calciomercato Milan, le parole di Massara

queste le parole di Massara:

“Vedremo se Rudiger sarà la ciliegina sulla torta. Mancano poche ora alla fine del mercato, non ci faremo trovare impreparati e proveremo a prendere nuovi calciatori se possibile. Abbiamo accelerato per Hauge per l’infortunio di Rebic. Dalot è arrivato e ha firmato, felici del suo arrivo. Se succederà qualcosa sarà in difesa, non attacco o altri ruoli. Al momento però sembra improbabile”.