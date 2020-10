Calciomercato Milan, ufficiale l’arrivo del terzino

Un mercato che si fa parecchio intenso, e che in queste ultime ore di sessione estiva sta vedendo tante operazioni svolgersi in diverse squadre del nostro campionato. Anche il Milan si sta attivando, e soprattutto in difesa ha pianificato dei rinforzi importanti. Se da una parte si va a caccia di un centrale, dall’altra parte c’è spazio per un rinforzo anche nel ruolo di terzino. Nell’ultimora è infatti arrivata una notizie piuttosto importante.

Ultime Milan: arriva Dalot dal Manchester United, ora è ufficiale

Tra i tanti giocatori messi nel mirino di Maldini e Massara, da poco è stata mandata in porto un’operazione importante per quanto riguarda il ruolo di terzino. Stiamo parlando dell’arrivo di Diogo Dalot, terzino portoghese di proprietà del Manchester United. Scelto anche il numero di maglia per il giocatore, che indosserà la numero 5. Questo il comunicato ufficiale del club rossonero:

“AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del difensore José Diogo Dalot Teixeira dal Manchester United Football Club”

LEGGI: Calciomercato Milan: arriva Dalot, accordo con Kabak

Mercato Milan: caccia al centrale di difesa, le alternative

Intanto il Milan si sta concentrando parecchio per quanto riguarda un difensore centrale. Le lacune riscontrate in queste prime apparizioni, hanno evidenziato un’esigenza piuttosto seria di mercato. Pioli ha bisogno di un nuovo innesto in quel ruolo, e ad oggi le opzioni continuano ad essere tante. Il preferito al momento è Kabak dello Schalke04, mentre il piano B è Rudiger, di proprietà del Chelsea. Sia il turco che il tedesco sembrerebbero alla portata dei rossoneri, ma al momento il primo è quello più vicino. Unico difetto? Le giornate di squalifica da scontare a causa di uno sputo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan: ecco il centrale, arriva sul gong