Calciomercato Milan: ecco il centrale, arriva sul gong

Il Milan sembra aver oramai in mano il centrale. I rossoneri hanno cambiato strategia per accontentare Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: arriva Kabak in difesa

Alla fine arriva Kabak in difesa. Dopo aver tanto inseguito il centrale turco lo scorso anno, ora il calciatore potrebbe arrivare a sorpresa.

Come riportato da TS, infatti, il club rossonero da settimane sta cercando un rinforzo per la difesa. Pioli per questo primo mese di gare ha giocato praticamente sempre con Kjaer e Gabbia, con Romagnoli e Musacchio fermi ai box (entrambi dovrebbero rientrare dopo la sosta), e Duarte fermato dal Covid19.

Numericamente i rossoneri sembrerebbero a posto ma le alternative a Kjaer e Romagnoli non convincono a pieno. Maldini e Massara si sono mossi per diversi calciatori partendo da Milenkovic e arrivando ad Ajer, passando per Nastasic, Nacho, Tomiyasu e Fofana, fino a Pezzella.

Alla fine no nse ne è fatto nulla come confermato dall’agente dell’argentino Guastadisegno a “Radio Colonia” ha dichiarato: «Dieci giorni fa aveva un’offerta importante dal Milan che German non ha potuto valutare perché la Fiorentina ha deciso di tenerlo in rosa».

Per questi motivo nelle ultime ore tutto è cambiato ed i rossoneri sembrerebbero chiudere per Kabak.

Mercato Milan: arriva il turco

Alla fine dovrebbe essere Kabak il centrale di scorsa, o perchè no titolare. Il difensore era stato già cercato un’estate fa, quando l’affare non decollò per le alte richieste di commissioni da parte dei suoi agenti.

Il turco, classe 2000, gioca da molto anche in nazionale maggiore. Lo scorso anno militava nello Stoccarda e scelse di rimanere in Bundesliga andando allo Schalke 04. Ora la squadra di Gelsenkirchen si trova in grosse difficoltà economiche ed avrebbe deciso di venderlo.

L’ultimo scoglio è la discrepanza tra domanda (25 milioni) e offerta (15). Oggi le parti torneranno a lavorare per ridurre la forbice ma il Milan appare possibilista anche per un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Calciomercato Milan: ancora alternative a Kabak

Se non si chiudesse entro oggi per Kabak, il Milan cambierebbe rapidamente obiettivo magari virando su Rudiger, nel mirino anche del Tottenham. Da sottolineare, fra l’altro, come Kabak sia squalificato in Bundesliga per 5 giornate a causa di uno sputo a un avversario e se arrivasse a Milano non potrebbe giocare subito.