Calciomercato Juventus: se salta Chiesa alternativa di lusso

La Juve continua a lavorare per avere subito Federico Chiesa. A due giorni dalla fine del mercato, tuttavia, è corsa contro il tempo per l’esterno.

Calciomercato Juventus: se salta Chiesa arriva Dembelè

Ancora nulla. L’arrivo di Federico Chiesa a Torino non si blocca e i bianconeri pensano anche a Dembelè del Barcellona. I bianconeri devono muoversi prima del gong fissato per domani alle 20 e poi arrivederci a gennaio con la sessione invernale di riparazione.

A Firenze tutti sembrano essersi rassegnati, Chiesa ha indossato venerdì sera al Franchi per quella che potrebbe essere l’ultima in maglia viola (153 presenze più gli anni nel vivaio).

A Torino, come riportato da TS, anche la giornata di ieri è trascorsa senza l’attesa fumata bianca. E mentre la posizione di Federico non cambia, visto che il calciatore vuole trasferirsi a Torino e comunque non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022, la Fiorentina al rischia ora di svenderlo nel 2021.

Per questo negli ultimi due giorni tra Firenze e la Continassa sarà tutto un viavai di telefonate, sms e whatsapp con i dirigenti viola, gli intermediari entrati in azione da tempo e i rappresentanti dei calciatori.

Mercato Juventus: scoglio Dogulas Costa

Il problema per la Juventus per arrivare a Chiesa resta sempre la cessione di Douglas Costa. Tra Juve e Fiorentina, infatti, la probabilità di un’intesa è alta per un’operazione da 50-60 milioni a seconda delle tempistiche.

In realtà Rocco Commisso vorrebbe incassare denaro cash subito mentre la Juve va verso il prestito da una decina di milioni con diritto di riscatto – trasformabile agevolmente in obbligo – da esercitare magari nel 2022 da 40 milioni. A questi andrebbero aggiunti altri 10 milioni di bonus.

Per quanto riguarda lo stipendio di Federico Chiesa, l’accordo dovrebbe essere lo stesso di oltre un anno fa: cinque anni a quattro milioni d’ingaggio. Un passo in avanti importante per il calciatore che oggi percepisce 1,6 milioni netti.

Chiesa, ove arrivasse, prenderebbe il posto del brasiliano Douglas Costa che di milioni ne percepisce 7 netti. Ma dove andrà? Chi lo sa.

Mercato Juventus: Dembelè può ancora arrivare

Douglas Costa potrebbe finire ancora a Barcellona e sbloccare non solo Chiesa. L’ex Bayern Monaco resta al centro di un’idea di scambio con Ousmane Dembele in uscita dal Barcellona. Gli altri club, invece, latitano. Il Manchester United e un club degli Emirati Arabi sono spariti.