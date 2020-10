Calciomercato Juventus, niente ritorno. Kean è del PSG (UFFICIALE)

Nulla da fare per la dirigenza bianconera, che negli ultimi giorni di mercato aveva fatto più di un pensierino per riportare il nazionale azzurro a Torino. Il classe 2000 ha deciso di giocarsi le sue chance in Francia vestendo la maglia del Paris Saint Germain. Il club francese ha ufficializzato il suo arrivo sui propri profili social ufficiali e sul sito.

Niente Juventus per Kean, firma per il PSG!

Moise Kean è un nuovo attaccante del Paris Saint Germain. Il tecnico dei francesi, Thomas Tuchel, può essere finalmente soddisfatto del suo arrivo visto che nelle ultime settimane si era lamentato proprio con la sua dirigenza che non si era mossa per il calciomercato in entrata. Anzi! Si è concentrata soprattutto in uscita con gli addii di Edinson Cavani (che a breve dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Manchester United) e di Choupo-Moting. Il nazionale azzurro sembrava vicino ad un possibile ritorno alla Juventus, che lo vendette all’Everton la passata stagione per 30 milioni di euro. La sua esperienza in Inghilterra non si è dimostrata molto fortunata, nemmeno con il cambio in panchina dei ‘Toffees’. Infatti Carlo Ancelotti non lo ha mai reputato un titolare: subentrava spesso dalla panchina ed alcune volte veniva relegato addirittura in tribuna. Tra Premier League e coppe ha messo a segno solamente cinque reti in 40 presenze, poche per un ragazzo che sicuramente ha bisogno di giocare e potrà approfittarne in questa sua nuova esperienza nella Ligue 1.

Raggiungerà il suo amico Florenzi

Nella squadra parigina, ora, ci saranno ben quattro italiani: Marco Verratti (che si trova nel club dal 2012), il terzo portiere Dennis Franchi, Alessandro Florenzi (autore di un grandissimo gol nell’ultima partita vinta contro l’Angers per 6-1) ed ora Moise Kean. Ha scelto la maglia numero 18 (era di Mauro Icardi nella passata stagione).

Cessione in prestito

Il Paris Saint Germain, sul proprio sito, ha comunicato l’acquisto del giovane nativo di Vercelli. Nessuna cessione a titolo definitivo da parte degli inglesi, solamente un prestito secco senza nessuna opzione di acquisto.

