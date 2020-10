Ultimissima, hanno preso Moise Kean. Juventus beffata, l’attaccante italiano vola in un altro club.

Calciomercato Juventus: è fatta per Kean, ma in un’altra big

Moise Kean non andrà alla Juventus. Il club bianconero, come riportato da cm.com, non sembra esser riuscito a riportare il calciatore a Torino. Un po’ per forza, un po’ per scelta.

Secondo le ultime, infatti, le condizioni pretese dall’Everton in questo preciso momento non potevano essere garantite dalla società bianconera che aveva altre priorità sul mercato come le fasce.

Ora i bianconeri, infatti, punteranno tutto su Federico Chiesa o su uno degli esterni in uscita dal Chelsea magari Emerson Palmieri e Marcos Alonso.

Mercato Juventus: Kean al PSG

La trattativa per Kean si era sviluppata sulla base del fatto che il classe 2000 era cresciuto nel vivaio bianconero.

Tuttavia le condizioni dell’Everton non hanno sorriso alla Juve che ha deciso di spendere il tesoretto in un altro modo, e per questo la Juve non è riuscita a soddisfare le richieste degli inglesi.

L’Everton infatti, si sarebbe aspettato di rientrare dall’investimento fatto appena una stagione fa, accettando l’ipotesi di un prestito anche biennale ma inserendo un obbligo di riscatto vicino ai 25 milioni di euro.

Ma la Juventus non ha mai aperto a questa soluzione. Così anche Mino Raiola che ha provato in ogni modo ad accontentare il suo assistito ha dovuto ripiegare su un altro club.

Mercato Juve: a sorpresa il PSG

Ma Mino Raiola non si è arreso ed ha trovato una nuova squadra. L’alternativa in grado di convincere Kean e l’Everton è stata il Psg. Se fino ai primi giorni di questa settimana l’attaccante ha atteso sviluppi sul fronte bianconero, questa volta il calciatore avrebbe deciso si accettare la corte dei francesi.

D’altronde Kean a Parigi potrebbe giocare con Neymar o Mbappé. Per questo da Parigi l’affondo sembrerebbe esser diventato sorpasso in poche ore, Kean andrà in prestito con diritto di riscatto, grazie a un Everton più morbido rispetto alle condizioni dettate alla Juve che aveva venduto la punta un anno fa.

Moise a Parigi numericamente prenderà il posto di Erik Maxi Choupo Moting, pronto a volare in direzione Bayern Monaco.