Il calciomercato della Juventus sta vivendo giorni molto intensi, soprattutto in uscita. Domani è l’ultimo giorno di mercato e i bianconeri sono fiduciosi di chiudere quanti più colpi possibili per regalare ad Andrea Pirlo una rosa completa in vista della lunga stagione appena iniziata.

Calciomercato Juventus, De Sciglio va al Lione

Dopo l’addio ufficiale di Daniele Rugani, che ha firmato con il Rennes, anche Mattia De Sciglio sta per raggiungere la Francia e la Ligue1. Il terzino della Juventus è in procinto di firmare con il Lione: si trasferirà in prestito secco per la prossima stagione e libererà un posto nelle fila dei bianconeri che ora cercano un sostituto. L’addio di De Sciglio, porta Fabio Paratici ad accelerare su nuovi calciatori che potrebbero fare al caso di Andrea Pirlo. I bianconeri stanno cercando un terzino sinistro e il nome in cima alla lista è quello di Emerson Palmieri.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri è una possibilità

Il terzino italo-brasiliano è in uscita dal Chelsea e potrebbe essere il nome last minute per i bianconeri che cercano un’alternativa ad Alex Sandro. Al momento c’è solo Gianluca Frabotta a dare garanzia ad Andrea Pirlo che nella gara con la Roma ha dovuto adattare Juan Cuadrado sull’out mancino e si sta pensando proprio ad Emerson Palmieri per rendere la rosa più completa. Nel Chelsea non è più indispensabile dopo l’arrivo di Chilwell e il suo addio sembra davvero imminente. La Juventus, che sta guardando in casa Chelsea anche per Marcos Alonso, potrebbe decidere di virare sull’esterno della Nazionale Italiana e fare un affare low-cost.

Emerson Palmieri, l’uomo giusto per Pirlo

L’arrivo di Palmieri permetterebbe ad Alex Sandro di recuperare con estrema calma dall’infortunio in quanto l’italo-brasiliano è un esterno di estrema esperienza e di grande qualità. La Juventus vorrebbe avanzare un’offerta di prestito con diritto di riscatto per Palmieri, visto che il Chelsea lo valuta almeno 20 milioni di euro. I bianconeri puntano sulla rottura tra l’esterno e Lampard, per convincere i Blues ad accettare questo tipo di formula.

