Calciomercato Inter, clamoroso ritorno per il centrocampo. I dettagli

Antonio Conte potrebbe, ben presto, riabbracciare uno dei suoi pupilli che ha allenato sia la scorsa stagione che quando stava sulla panchina del Chelsea. L’affare si potrebbe chiudere nella giornata di domani.

Inter, Victor Moses può tornare. Dirigenti al lavoro

Victor Moses può ritornare a vestire la maglia nerazzurra. Il nazionale nigeriano è pronto a ritornare in Italia. Rientrato al Chelsea dopo il prestito proprio con l’Inter, il calciatore non rientra tra i piani tecnici di Frank Lampard che lo ha messo fuori rosa. Ed è proprio per questo motivo che sarebbe un’ottima soluzione per Beppe Marotta e Piero Ausilio, che stanno cercando di accontentare, in tutti i modi, Antonio Conte. Quest’ultimo ha allenato il giocatore nel suo periodo in Inghilterra e ne ha apprezzato le sue qualità tecniche ed umane. La dirigenza nerazzurra sta parlando con il club inglese per arrivare ad un prestito secco. I ‘blues’, però, preferirebbero cederlo a titolo definitivo e liberarsi, una volta e per tutte, del suo oneroso ingaggio. Bisogna fare presto però: infatti il calciomercato chiuderà alle ore 20:00 di domani 5 ottobre.

La sua esperienza in nerazzurro

Arrivato a gennaio del 2020 dalla società di Roman Abramovich, con la maglia del biscione ha collezionato 20 presenze (tra campionato e coppe) senza realizzare alcuna rete. Ma ha contribuito a far segnare i suoi ex compagni di squadra fornendo cinque assist.

Un suo possibile arrivo escluderebbe l’ingaggio di due ‘blues’

Con il possibile ritorno di Victor Moses a Milano, l’Inter chiuderebbe definitivamente le porte a due calciatori che interessavano parecchio alla società di Steven Zhang. Si tratta di Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Per l’italo-brasiliano non è mai partita una trattativa vera e propria, anche se sarebbe piaciuto molto un suo arrivo all’ex commissario tecnico della Nazionale (che ha allenato anche lui). Per quanto riguarda lo spagnolo proprio questa mattina, poco prima del match tra Lazio ed Inter, l’amministratore delegato Marotta ai microfoni di Dazn ha dichiarato: “Alonso? Non è mai stato in agenda e non abbiamo mai avuto contatti con il Chelsea per il ragazzo“.

