Calciomercato Inter, via Asamoah: arriva un nuovo acquisto

Come raccontato in questi minuti da Sky Sport, Victor Moses a sorpresa può tornare in Italia nelle ultime ore del mercato. Antonio Conte lo rivorrebbe nella sua Inter, il club sta decidendo se chiudere l’operazione o meno per riportare il nigeriano in Italia dal Chelsea, trattativa in corso per Moses in nerazzurro. Lo conferma Gianluca Di Marzio.

Lo stesso Di Marzio aggiunge quanto segue su Toni Rudiger: “Anche il Milan sta trattando con il Chelsea, questa volta c’è in ballo l’operazione Rudiger. La dirigenza rossonera lo vorrebbe in prestito qualora non arrivasse Ozan Kabak dallo Schalke, si tratta su questo fronte”.