Calciomercato Inter: ecco l’ultimo colpo, è corsa contro il tempo

L’Inter si muove ancora sul mercato per l’ultimo rinforzo per Antonio Conte. Come riportato da TS, il mercato nerazzurro non è chiuso.

Mercato Inter 2020: Marcos Alonso può arrivare

Prima il campionato, poi il mercato. L’Inter deve battere la Lazio per regalarsi anche Marcos Alonso.

Una volta terminata la partita di oggi, resteranno 24 ore di rush finale sul mercato da vivere intensamente. Il sogno, per chiudere in bellezza sul gong, resta portare un terzino a Milano.

Il calciatore che potrebbe arrivare è Marcos Alonso ma il tempo a disposizione dei dirigenti nerazzurri ora è pochissimo.

Tuttavia ieri lo spagnolo durante la gara del Chelsea è rimasto in tribuna (forse anche come conseguenza del litigio avuto in settimana con il tecnico, Lampard).

Mercato Inter: Alonso è un problema

Ora Marcos Alonso per il Chelsea è più un problema che una risorsa. Questo lascia aperta ogni speranza. Per il momento il Chelsea ancora non ha ceduto all’idea prestito, ma se i Blues si convincessero, l’Inter si farebbe trovare pronta per raccogliere l’opportunità dell’ultimo minuto.

L’esterno spagnolo, infatti, è in questo momento il 3o terzino sinistro in organico. Una situazione incredibile visto che gli altri due compagni di squadra hanno valore simile.

Mercato Inter: servirà una cessione?

difficile ad oggi capire se servirà una cessione per prendere Marcos Alonso. Anche perchè oramai nessun big sembra pronto ad andar via. Troppo intricata la situazione Skriniar-Tottenham, così come quella del Psg interessato al duo Perisic-Brozovic.

Le piste non sono calde a tal punto da far pensare di riuscire a essere chiuse in poche ore. Più facile, invece, piazzare di nuovo Nainggolan a Cagliari. Il belga non è stato convocato per la gara di oggi, un po’ perché a corto di allenamenti causa faringite, ma anche in ottica mercato. Si conta di trovare una soluzione che permetta al centrocampista di tornare in Sardegna (rimane comunque distanza tra le parti). Si cercherà poi di rescindere il contratto ad Asamoah e soprattutto di piazzare Joao Mario: per il portoghese nelle ultime ore è tornata viva l’ipotesi di un ritorno allo Sporting Lisbona ma occhio anche al Torino.