Calciomercato: Cavani ha firmato, ecco dove giocherà

Edinson Cavani ha trovato il suo nuovo club. Secondo le ultime di mercato la punta giocherà in Premier League

Calciomercato: Cavani ha firmato con lo United

Il Manchester United ha preso Edinson Cavani. La punta ex Napoli 32enne, dopo le visite in programma in queste or, firmerà un ricchissimo biennale da svincolato con il Manchester United.

Il calciatore ad inizio estate aveva detto di no del Benfica.



Cavani dopo Parigi

Dopo aver lasciato la Ligue 1 dopo 7 anni, la punta uruguaiana si trasferirà in Premer League. L’attaccante, che era esploso a Napoli, a Parigi ha pagato la concorrenza di Mbappè ed Icardi. Dopo anni di condivisione dell’attacco con Zlatan Ibrahimovic, Cavani ha dovuto fare lo stesso con i due giovani attaccanti.

Per questa ragione a luglio è maturata la decisione di lasciare la Francia per giocare in un nuovo campionato.

Mercato Juventus: Cavani in Premier

Dopo esser stato accostato a diversi club, tra i quali anche la Juventus, il Matador andrà a giocare al Manchester United. Il club inglese cercava una punta sul mercato ed ora potrà contare sull’ex Napoli che firmerà un contratto da oltre 10 milioni a stagione.

Arrivato a zero dal Paris Saint-Germain alla putna andrà contratto biennale fino a giugno 2022. La cifra non era mai stata raggiunta dagli altri club che si erano interessati in precedenza (Atletico Madrid e Benfica), ma alla portata del club inglese allenato da Solskjaer. Lo United, infatti, si è liberato in estate dell’ingaggio di Sanchez ancora più oneroso, per questo l’accordo tra le parti è a un passo.