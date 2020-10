Atalanta, Toloi annuncia di essere positivo al Coronavirus: “Sto bene”

La Serie A sta vivendo momenti molto particolari rispetto alla situazione Coronavirus che, nella giornata di ieri, ha visto protagonista anche l’Atalanta: Rafael Toloi è risultato positivo e non è stato convocato per la partita di oggi.

Coronavirus, Atalanta: Toloi esce allo scoperto

Oggi l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha asfaltato il Cagliari, vincendo la terza partita consecutiva e portandosi al primo posto in classifica. L’assente eccellente della partita di oggi era Rafael Toloi, rimasto fuori dalla lista dei convocati di Gasperini un po’ a sorpresa. Il motivo è da ricercare nel Coronavirus, in quanto ieri la squadra bergamasca ha annunciato la positività di un calciatore, senza specificarne il nome. La non convocazione del brasiliano aveva instaurato il germe del dubbio in ogni addetto ai lavori che, poche ore fa, hanno avuto la conferma.

Coronavirus Serie A, ecco cosa sta succedendo per Juventus-Napoli

Atalanta, Toloi: “Sto bene, ecco cosa succede”

Usa i Social per comunicarlo a tutti i tifosi che in queste ore lo hanno pensato parecchio. Il giocatore dell’Atalanta Rafael Toloi è negativo al Covid: i tamponi di sabato e di domenica sono risultati entrambi negativi.

“Ciao a tutti, prima di tutto grazie per l’affetto e i messaggi! Come quasi tutti sanno, il mio esame venerdì è stato positivo al Covid! La cosa importante e che voglio condividere con voi è che i miei esami di ieri (sabato, ndr) e oggi (domenica, ndr) sono negativi e sto bene!”.

Atalanta, vittoria e convinzione

Intanto, l’Atalanta ha vinto ancora, questa volta per 5-2 e ha convinto sempre di più. Gian Piero Gasperini ha trovato una squadra ancora più importante di prima e più determinata a vincere e lo sta facendo costantemente nel modo migliore possibile. Anche oggi è andato a segno il Papu Gomez è stato il migliore in campo e questa volta la Dea potrebbe essere una seria candidata allo Scudetto.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Milan, Massara allo scoperto: “Rudiger ci interessa”

Calciomercato Inter, “nuovo vecchio” nome per la fascia: le ultime