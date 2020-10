Atalanta-Cagliari: le formazioni ufficiali

Atalanta-Cagliari: le formazioni ufficiali della gara in programma alle ore 12:30 per la 3a giornata di Serie A. Gasperini scheira Muriel con Zapata. Non c’è Freuler in mediana, c’è Pasalic in coppia con de Roon. Esordio dall’inizio per Godin in difesa per gli isolani

Atalanta: Sportiello; Romero, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.

Cagliari: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.