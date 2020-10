Ultime Napoli, arriva l’esito dell’ultimo giro di tamponi

Apprensione alle stelle per il Napoli, che in queste ultime ore ha effettuato l’ultimo giro di tamponi prima della partenza per Torino. Delicato il match contro la Juventus, ma ancora di più la situazione relativa al Covid-19. Il rischio focolaio contro il Genoa è stato alto, pare però che siano arrivate delle notizie piuttosto confortanti poco fa.

Ultime Napoli: tutti negativi per gli ultimi tamponi

L’emergenza Coronavirus continua ad imperversare anche sul calcio italiano, dove recentemente sono risultati positivi diversi tesserati. Il focolaio potrebbe essere partito dal Genoa, che ultimamente ha riportato diversi casi di positività, con alcuni giocatori regolarmente in campo contro il Napoli. La squadra partenopea è dovuta correre ai ripari, e in questi ultimi giorni ha effettuato dei tamponi: la società azzurra ha comunicato che tutti gli ultimi tamponi sono risultati negativi, tranne 4 che sono ancora in attesa di risposta. Tra questi pare ci sia un altro caso, ovvero Elmas, risultato invece positivo. Pericolo per il momento scampato quindi, con una situazione che però dovrà essere visionata più attentamente anche nelle prossime 24 ore. Questo quanto riportato da CalcioNapoli24.

News Napoli: tre casi e pericolo ancora in vista

Il Napoli si sta accertando della positività o meno di tutti i suoi tesserati, e la notizia trapelata poco fa ha sicuramente dato un sospiro di sollievo per la società azzurra. E’ chiaro però di come nella giornata di ieri sia spuntato fuori il caso di Zielinski e di Costi ed oggi Elmas, tutti tesserati della SSC Napoli, che dovranno rimanere in quarantena. Il pericolo è ancora presente, ed è possibile che da lunedì possano esserci ulteriori verifiche.

Juventus-Napoli si gioca?

Intanto domani sera si scende in campo per il big match tra Juventus e Napoli, una partita che in queste ultime ore è stata parecchio a rischio. L’esito dei tamponi però ha di fatto sciolto quasi ogni dubbio, con Pirlo che in conferenza stampa aveva ribadito il suo pensiero. Il match si giocherà con molte probabilità, e le emozioni di certo non mancheranno.

